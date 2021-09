Face aux médias, Niko Kovac a démenti les tensions au sein du vestiaire de l’AS Monaco.

« Vous savez en football, tout va bien quand vous gagnez et quand les résultats ne sont pas au rendez-vous, on trouve toujours des sujets de frictions. Il n’y a rien à signaler au sein du vestiaire. Il faut juste travailler pour obtenir de meilleurs résultats », a indiqué le coach de l’ASM.

Avant de poursuivre : « C’est une nouvelle situation pour notre jeune effectif, le fait de jouer tous les 3 jours. Il faut apprendre rapidement. Quand on gagne, il faut rester concentrer et entretenir la dynamique. Quand il y a des défaites, il faut rebondir pour changer la donne. C’est un nouveau process pour ce jeune groupe. Ce n’est pas facile quand il y a des mauvais résultats. On regarde le classement, etc. Je le dis souvent aux joueurs. La Ligue 1, c’est notre pain quotidien, mais pour se requalifier en Ligue des Champions, il faut soit être dans les 2 premiers du championnat, soit gagner la Ligue des Champions. La première solution est la plus simple. »