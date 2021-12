Arrivé il y a un an au sein du club de la Principauté, Kevin Volland s’est très vite adapté au système de Niko Kovac instauré à l’AS Monaco. Heureux en France, il a évoqué un potentiel départ lors d’un entretien accordé à la presse allemande.

Débarqué en septembre 2020 en provenance du Bayer Leverkusen pour la modique somme de 11 millions d’euros, Kevin Volland s’est rapidement intégré à l’AS Monaco et au système de Niko Kovac formant, au côté de Wissam Ben Yedder, un duo indissociable. Pour une première saison d’adaptation, le buteur de 29 ans a excellé en inscrivant 18 buts et en délivrant 8 passes décisives en 40 rencontres disputées toutes compétitions confondues. Cette saison, malgré un collectif moins performant, l’Allemand reste performant avec 7 buts et 8 passes décisives en 26 rencontres disputées. De bon augure pour le club de la Principauté.

Néanmoins, si Kévin Volland semble totalement épanoui à l’AS Monaco, il ne se voit pas finir sa carrière sur le Rocher. Un retour au sein de son club formateur est sa priorité : « Pour moi, ce serait bien si les Lions étaient promus. Ce serait alors une option pour moi aussi. La troisième division est plutôt plus difficile. Mais actuellement, ce n’est pas à l’ordre du jour« , a déclaré Kévin Volland dans des confidences faites à BR24 Sport.