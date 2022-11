De passage en zone mixte après la victoire de l’AS Monaco face à l’Etoile Rouge (4-1), Philippe Clement a adoré le visage de son équipe.

Grâce à sa victoire contre l’Etoile Rouge de Belgrade (4-1) ce jeudi, l’AS Monaco disputera les barrages de Ligue Europa. Après la rencontre, l’entraîneur monégasque Philippe Clement est revenu sur la bonne performance de son équipe, notamment en première période.

« Je suis très content. Mon équipe a prouvé qu’elle était capable de répondre présent dans les moments importants. Notre première mi-temps a été très bonne, une des meilleures mi-temps depuis que je suis là. Il y a eu beaucoup de mouvements, de travail, des buts. Mais on aurait même pu en mettre plus. On a une équipe jeune qui a pris des coups ces derniers temps. Mais elle a réagi. On a travaillé individuellement et collectivement pour réagir. L’équipe a grandi. On est à trois points du podium en L1 et qualifié en Coupe d’Europe. En plus, je vois plus de onze joueurs qui peuvent jouer. C’est important », a assuré le coach de l’ASM.