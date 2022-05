Le Paris Saint-Germain est toujours en quête de nouveaux renforts pour la saison prochaine. Avec un nouveau directeur sportif en activité en la personne de Luis Campos, le club de la capitale apprécie toujours le profil d’Aurélien Tchouaméni mais le dossier s’annonce très délicat.

Si l’on en croit les informations de ‘RMC Sport’, le Paris Saint-Germain a beaucoup insisté pour recruter Aurélien Tchouaméni, mais le milieu de terrain de Monaco a définitivement dit non au club de la capitale. Nasser Al-Khelaïfi avait lui-même pris en main ce dossier et entamé les négociations avec l’entourage de l’international français, le joueur préférant rester à l’écart pour se concentrer sur le terrain. Des efforts qui n’ont pas payé et l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux préfèrent rejoindre le Real Madrid ou les Reds de Liverpool. Rappelons que l’ASM réclame 80 millions d’euros pour lâcher son jeune taulier (22 ans) !