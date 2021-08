Ancien milieu de terrain du FC Barcelone et coéquipier de Lionel Messi en Catalogne, Cesc Fabregas à tenu à faire passer un message très clair à l’Argentin sur le niveau de la Ligue 1.

Dans les colonnes du média anglais « Metro« , il a prévenu la Pulga sur le niveau de la Ligue 1 et assure que le championnat de France n’est pas facile à gagner, il faut se sentir prêt. « C’est un bon championnat, un championnat qui s’améliore. Il y a déjà des joueurs physiques et agressifs, les équipes défendent très bien. (…) Il est certain que lorsque le PSG ne gagne pas le championnat, tout le monde le voit comme un désastre parce qu’il dépense beaucoup d’argent. Tout le monde voit la Ligue 1 comme un championnat à une seule équipe, mais ces cinq dernières années, Monaco et Lille ont brisé cela. » Ancienne légende du Barça, Messi pourrait découvrir la Ligue 1 dès la semaine prochaine lors d’un déplacement à Brest comptant pour la troisième journée de Ligue 1.