Attaquant de l’AS Monaco, Pietro Pellegri ne semble pas vraiment entrer dans les plans de Niko Kovac pour cette saison. Résultat des courses, l’attaquant italien de 20 ans est sur le départ.

Si l’on en croit les informations de « Sky Sports » il serait même en partance pour le Milan AC. Le club lombard et la formation du Rocher auraient trouvé un accord pour un prêt payant d’un an d’un million d’euros, avec une option d’achat, qui pourrait devenir obligatoire, fixée à 6 millions. L’AS Monaco aurait également un pourcentage sur la revente du joueur. Sous contrat pour encore une année avec Monaco, Pietro Pellegri a vu sa cote chuter. Dorénavant, la valeur du joueur est estimée à 6 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Au Milan AC, Pietro Pellegri sera en concurrence avec Zlatan Ibrahimovic, Olivier Giroud et Rafael Leão.