L’AS Monaco s’est imposé à Saint-Etienne (0-4) ce vendredi en Ligue 1. Pour cette rencontre, l’entraîneur monégasque Niko Kovac a mis de côté son attaquant Wissam Ben Yedder (30 ans, 29 matchs et 13 buts en L1 cette saison), au profit de Stevan Jovetic. Le coach a justifié son choix.

« ‘Jove’ a très bien joué, a commenté le Croate. Il a raté le penalty, ça peut arriver, mais il a marqué dans la foulée. Il mérite de jouer car il est le joueur qui est le plus entré en jeu cette saison, 22 fois, et il avait été bon lors des derniers matchs. En tant que coach, je voulais donc lui donner l’occasion de jouer dès le coup d’envoi. Ce n’est pas du tout une sanction contre Wissam, c’est juste qu’un coach a besoin de concurrence et je suis très heureux d’avoir des talents en attaque comme Ben Yedder, Jovetic, et Volland. »