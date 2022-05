Ciblé par le Paris Saint-Germain, Aurélien Tchouaméni file au Real Madrid. L’écurie espagnole et l’AS Monaco sont très proches d’un accord estimé à 65 millions d’euros.

Depuis son départ des Girondins de Bordeaux, Aurélien Tchouaméni est passé dans une autre dimension. De l’AS Monaco aux Bleus, le Français n’a cessé et ne cesse de progresser. Des prestations hors-normes qui impressionnent en Europe. Cible de toutes les convoitises, le Monégasque était au cœur d’un duel entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Devancés, les Parisiens doivent lâcher pris alors qu’un accord est proche de se conclure.

Selon les informations dévoilées par AS, Aurélien Tchouaméni devrait porter les couleurs du Real Madrid la saison prochaine. Les négociation seraient particulièrement avancées et les deux écuries seraient tombés d’accord sur un deal de 65 millions d’euros. Un départ qui devrait se confirmer dans les jours à venir alors qu’il ne resterait plus que quelques détails à régler. A 22 ans, le Français privilégierait la piste madrilène ce qui favoriserait les discussions entre l’AS Monaco et le Real Madrid.