Vainqueur du Scudetto avec l’Inter Milan, Arturo Vidal est un homme heureux. Le Chilien a hâte de retrouver la Ligue des Champions et croit en les chances de sa formation. Gros coup de froid à Marseille.

L’Olympique de Marseille s’apprête à vivre un mercato estival musclé avec le départ et l’arrivée de nombreuses nouvelles têtes. Débarqué il y a quelques semaines à Marseille, Jorge Sampaoli a indiqué à sa direction les profils dont ils avaient besoin. Très proche de certains joueurs en Europe, le nom du Chilien Arturo Vidal (33 ans) a très rapidement était évoqué sur la Canebière. Le milieu de l’Inter Milan a jeté un véritable coup de froid sur Marseille en déclarant récemment qu’il voulait absolument jouer la Ligue des Champions et y défendre les couleurs des Nerazzuri. Des déclarations qui l’éloignaient donc très fortement de Jorge Sampaoli et de l’Olympique de Marseille.

Aujourd’hui, la situation n’est plus la même. Le départ de Antonio Conte de l’Inter Milan pourrait bien tout chambouler. Des événements inattendus dont compte bien profiter Trabzonspor. Selon Fotomac, le club de Trabzon voudrait arracher Arturo Vidal à l’Inter pour renforcer son entrejeu. Une arrivée souhaitée additionnée au recrutement de Ever Banega que le club turc aimerait également recruter. Un concurrent de taille pour l’OM sur ce dossier déjà bien compliqué. La Turquie attire très souvent les joueurs en fin de carrière, un véritable eldorado pour les vieux briscards du football.