Grand défenseur du football « à l’ancienne », Daniel Riolo juge Arsène Wenger comme une véritable menace pour ce sport.

Au micro de l’After Foot ce mercredi, Daniel Riolo est revenu sur les récentes déclaration d’Arsène Wenger, aujourd’hui directeur du Développement du football mondial au sein de la FIFA. Ce dernier a notamment défendu son projet de Coupe du monde tous les deux ans et expliqué en détail le hors-jeu automatisé, qui devrait être mis à l’essai durant la Coupe du monde 2022 au Qatar. Des réformes qui inquiètent particulièrement le journaliste de RMC.

« L’arbitre de touche, ce n’est pas un chef de gare. Il n’est pas là simplement pour lever le drapeau. C’est un arbitre. Il est là pour signaler des choses qui peuvent se passer à droite à gauche. Il est là pour participer au jeu. Ce n’est pas juste un mec qui lève le drapeau pour dire s’il y a hors-jeu ou pas. De toute façon, aujourd’hui, ils ne les signalent même plus parce qu’ils savent qu’ils vont être sauvés par le VAR. Il est totalement déresponsabilisé. L’étape supplémentaire, c’est de l’effacer, de l’éliminer pour une machine, dont on ne mesure la fiabilité à 100%. Bon voilà, c’est Arsène Wenger. Wenger a toujours été pro-machine, pro-élite, en faveur de tout ce que je déteste dans le football. Aujourd’hui, c’est pour moi le personnage le plus dangereux pour l’avenir du football. »