Alors que Vladimir Petkovic a quitté ses fonctions de sélectionneur pour reprendre les rênes des Girondins de Bordeaux, la Suisse pourrait engager prochainement Arsène Wenger.

Sans poste d’entraîneur depuis son départ d’Arsenal en 2018, Arsène Wenger pourrait faire son grand retour sur le devant de la scène cette année. D’après les informations du média suisse Blick, le technicien de 71 ans pourrait quitter son poste à la FIFA pour devenir sélectionneur de l’équipe nationale suisse. On ne connaît pas encore son point de vue, mais le fait qu’il parle français, allemand et anglais joue en sa faveur. En cas de refus, la Nati pourrait se rabattre sur d’autres pistes comme Martin Schmidt, Marcel Koller, Peter Zeidler et René Weiler.

Il y a quelques semaines, Vladimir Petkovic annonçait son départ du poste de sélectionneur de la Suisse pour prendre les commandes des Girondins de Bordeaux, récemment rachetés par Gérard Lopez. Petkovic a quitté le pays en héros après une victoire incroyable face à la France (3-3, 5-4 t.a.b) en huitièmes de finale de l’Euro 2020. La prochaine étape pour la Suisse sera les éliminatoires pour la Coupe du monde 2022, au Qatar.