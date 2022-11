Nouveau taulier d’Arsenal cette saison, William Saliba assure que son envie a toujours été de retourner chez les Gunners. Une étonnante révélation, car l’OM a cru jusqu’au bout réussir à le conserver.

« Quand j’étais prêté, ça m’a aidé à me motiver chaque jour en sachant qu’Arsenal me surveillait, était en contact avec moi et que bientôt je serai de retour ici. Mon objectif a toujours été de revenir jouer ici, donc je savais que je devais me battre et travailler beaucoup pendant que j’étais loin du club si je voulais revenir. Le club était en contact avec moi chaque semaine, me donnait des conseils, m’encourageait et je savais qu’ils me soutenaient, même si j’étais en France.

Je veux aider le club à revenir au sommet. Je vais tout donner pour que ce club nous aide à y revenir. Cela a été difficile pour moi aussi parfois à Arsenal, ne pas jouer tout le temps, mais parfois le sport est comme ça, philosophe celui qui vise la Coupe du monde. Vous ne vivez pas toujours de bons moments, ça fait partie de la vie. C’est du passé. Maintenant, je me concentre uniquement sur le présent et sur l’avenir », a lancé Saliba.