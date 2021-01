Vainqueur à la surprise générale de Chelsea samedi dans le Boxing Day, Arsenal à quelque peu relevé la tête. Malgré tout, les Gunners comptent bien profiter du mercato hivernal pour se renforcer.

Comme le précise « The Mirror », les dirigeants londoniens surveillent le dossier menant à Tariq Lamptey (20 ans). Latéral droit de Brighton, il fait partie des révélations du championnat en 2019 et poursuit sa belle progression depuis le début de saison. Malgré tout, le jeune anglais serait aussi suivi par le Bayern Munich et Manchester City ce qui représente une grosse concurrence. Sous contrat jusqu’en 2023, Lamptey a joué 11 matchs de championnat cette saison pour un but et une passe décisive. Affaire à suivre…