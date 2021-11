Sur une très belle dynamique depuis plusieurs rencontres, Arsenal sort la tête de l’eau et peut croire en une qualification européenne. Des performances qui offrent du crédit à Mikel Arteta qui s’attend à de nouvelles recrues. Isco est l’une des pistes prioritaires.

Arsenal ne s’arrête plus ! Après un début de saison mitigé, les Gunners (5ème, 20 pts) enchaînent les bons résultats et se mêlent, à la surprise générale, à la lutte pour une qualification en Coupe d’Europe. Ces bons résultats offrent du crédit à Mikel Arteta qui pourrait bientôt voir débarquer de nouvelles recrues prometteuses. Selon les informations du média espagnol, TodoFichajes, Arsenal pointe le bout de son nez pour Isco. En fin de contrat en juin prochain, le milieu offensif du Real Madrid apparaît comme une véritable opportunité aux yeux des dirigeants londoniens. L’Espagnol est indésirable à Madrid et un départ est plus que pressenti. La Premier League pourrait lui permettre de rebondir.