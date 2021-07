Annoncé sur le départ par la presse britannique, Alexandre Lacazette pourrait être remplacé par Tammy Abraham la saison prochaine.

Avec 12 réalisations toutes compétitions confondues, Tammy Abraham a terminé la saison meilleur buteur de Chelsea à égalité avec Timo Werner. Mais si l’Allemand a gardé une place de choix dans l’effectif de Thomas Tuchel, l’Anglais a plus souvent vu le banc de touche que la pelouse en fin de saison. Barré par la concurrence de l’ancien de Leipzig et de son compatriote Kai Havertz, Tammy Abraham devrait quitter les Blues cet été. West Ham et Aston Villa – où il a déjà brillé en prêt il y a deux saisons – sont déjà sur les rangs, mais un concurrent de taille devrait pointer le bout de son nez.

D’après les informations du Telegraph, le club d’Arsenal aurait jeté son dévolu sur l’attaquant des Three Lions. Alors que l’ancien Lyonnais Alexandre Lacazette semble prendre la direction de la sortie, la piste Tammy Abraham s’active. Seul hic, Chelsea réclame au moins 45 millions d’euros pour lâcher son buteur de 23 ans. Autant dire que les Gunners vont devoir dégraisser ou négocier pour s’offrir ses services cet été. Affaire à suivre…