Déterminé à se racheter cette saison, Arsenal pourrait faire deux énormes folies sur le marché des transferts.

Le mercato devient totalement fou en Angleterre. Après l’officialisation du transfert record de Jack Grealish (117 M€) à Manchester City la semaine dernière, Chelsea est sur le point de recruter Romelu Lukaku pour un montant avoisinant les 115 millions d’euros. Manchester United a aussi sorti le chéquier cet été en s’offrant Jadon Sancho (85 M€) et Raphaël Varane (50 M€). Après une saison compliquée, les Gunners d’Arsenal n’ont pas l’intention de se laisser distancer et Mikel Arteta pourrait bien faire des folies à son tour.

D’après les informations du célèbre journaliste Fabrizio Romano, Arsenal aurait toujours l’intention de recruter Martin Odegaard cet été. Brillant en prêt la saison dernière, le jeune Norvégien pourrait quitter le Real Madrid contre un énorme chèque de 50 millions d’euros. Le Daily Mail ajoute que les Gunners ont aussi un plan B : James Maddison. Mais le milieu offensif de Leicester est encore plus cher puisque les Foxes réclament au moins 60 millions d’euros. Mais le club londonien veut se lâcher et le tabloïde britannique assure que Lautaro Martinez est également dans le viseur. Pour s’offrir les services de l’Argentin, il faudra débourser 70 millions d’euros et doubler les recruteurs de Tottenham.

Avec Martin Odegaard et Lautaro Martinez, Arsenal tiendrait deux renforts de taille pour près de 120 millions d’euros. Une somme colossale sachant que Mikel Arteta a déjà recruté Ben White pour 50 M€, Albert Sambi Lokonga pour 17,5 M€ et Nuno Tavares pour 8 M€.