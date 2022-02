Après trois saisons prometteuses à l’AC Milan, Rafael Leão intéresse outre-manche et notamment les Gunners.

Après avoir recruté Nicolas Pepe en 2019 contre 80 millions d’euros, Arsenal veut à nouveau piller le LOSC. Le club londonien est à fond sur Jonathan David et espère en faire le buteur et le remplaçant de Pierre-Emerick Aubameyang la saison prochaine. Mais le buteur canadien n’est pas le seul attaquant qui est sur la short-list des Gunners. Selon les informations de la La Repubblica, ils sont également intéressés et en pôle position pour recruter l’ancien lillois Rafael Leão l’été prochain.

Mais Arsenal va devoir se frotter à une concurrence rude en Premier League avec notamment Newcastle mais aussi le Milan AC qui espère bien conserver sa pépite. Actuellement sous contrat jusqu’en 2024 avec les Rossoneri, le board milanais a pour priorité de prolonger l’attaquant portugais de 22 ans « aussi longtemps que possible ». Affaire à suivre mais Arsenal semble bien décider à renforcer son secteur offensif l’été prochain.