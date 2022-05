Déçu par son manque de temps de jeu à Arsenal, Nicolas Pépé est prêt à partir au bras de fer pour obtenir un bon de sortie cet été.

En plus des départs attendus d’Alexandre Lacazette et d’Eddie Nketiah, ainsi que des conditions de contrat déjà connues de Pierre-Emerick Aubameyang, le cas Nicolas Pépé risque également d’animer le mercato estival d’Arsenal. La recrue la plus chère de l’histoire des Gunners (80 millions d’euros), qui a fini par se faire une place dans l’effectif de Mikel Arteta en fin de saison dernière, n’a pas eu les minutes et les opportunités qu’il souhaitait tout au long de cette saison (22 matchs, dont 8 comme titulaire, et moins de 1000 minutes).

Une situation qui devrait pousser l’ancien Lillois à faire ses valises au prochain mercato. Dans son édition du jour, le média britannique Football.London affirme que « Nicolas Pepe veut quitter Arsenal lors de la fenêtre de transfert estivale et aurait demandé à son agent de commencer les négociations avec d’autres clubs ». La frustration de l’ancien du LOSC est telle qu’il a pris la décision d’engager « un nouvel agent pour l’aider à quitter l’Emirates Stadium ». Reste à savoir quel club aura les moyens d’enrôler l’Ivoirien, dont la valeur marchande avoisine toujours les 80 millions d’euros.