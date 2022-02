Lié à Arsenal jusqu’en juin 2024, Bukayo Saka pourrait quitter le club londonien cet été en cas de non-qualification pour la Ligue des champions.

La situation se complique à Arsenal pour le petit prodige Bukayo Saka. Encore auteur d’un très bonne saison sous les couleurs des Gunners, l’Anglais de 20 ans se retrouve sur les tablettes de Liverpool, Manchester City et Manchester United à en croire les informations du Daily Mail. Le tabloïde britannique rapporte d’ailleurs ce jeudi que Saka veut absolument jouer la Ligue des champions la saison prochaine et son avenir dépend peut-être de la fin de saison des hommes de Mikel Arteta.

De passage en conférence de presse ce matin, l’entraîneur espagnol a évoqué l’avenir de sa pépite. « Nous allons avoir une conversation avec le joueur, puis avec sa famille et son agent afin que tout le monde soit à bord. Nous allons tenter de mettre tout le monde d’accord. Il fait partie de notre ADN et ne cesse de grandir et de mûrir. Son importance pour l’équipe est incontestable et nous voulons garder nos meilleurs talents au club, c’est certain. »