Pour la saison à venir, le club d’Arsenal serait prêt à débourser 70 millions d’euros pour s’attacher les services de Lautaro Martinez.

Arsenal est toujours en quête d’un attaquant de classe mondiale pour la saison à venir alors que Pierre-Emerick Aubameyang est parti du côté de Barcelone cet hiver et que le contrat d’Alexandre Lacazette se termine en juin prochain. La cible prioritaire des Gunners était Dusan Vlahovic mais la Juventus Turin a devancé les Anglais en s’offrant le phénomène serbe pour un peu plus de 75 millions d’euros lors du dernier mercato hivernal. Depuis, Arsenal suit à la trace un certain nombre d’attaquants sans pour autant passer à l’action. Du moins, jusqu’à cette semaine…

En effet, le Daily Mirror assure dans son édition du jour que les Gunners ont « fait le premier pas » pour le transfert de Lautaro Martinez. Encore auteur d’une saison XXL sous les couleurs de l’Inter Milan, l’Argentin ne sera pas retenu par ses dirigeants en cas d’offre jugée acceptable. D’après les informations de la presse britannique, le futur montant de l’opération pourrait avoisiner les 70 millions d’euros. Mais l’avenir du buteur de 24 ans semble étroitement lié à celui de son compatriote Paulo Dybala. En effet, l’Inter Milan n’aura aucun mal à lâcher son joueur si la Joya débarque gratuitement cet été. À noter qu’Arsenal devra aussi se méfier de la concurrence de l’Atlético Madrid dans le dossier Lautaro.