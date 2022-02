Pour renforcer l’effectif en fin de saison, Arsenal a déjà prévu le coup avec une enveloppe de près de 215 millions d’euros à disposition de Mikel Arteta.

Très calme durant le mercato d’hiver, après avoir été doublé par la Juventus Turin dans le dossier Dusan Vlahovic, Arsenal prépare déjà son effectif de la saison prochaine. D’après les informations du Sun, les Gunners ont déjà prévu un budget de près de 215 millions d’euros l’été prochain. De quoi faire des folies et bâtir une équipe capable de rivaliser avec Manchester City, Liverpool et Chelsea. Mikel Arteta aurait déjà quelques noms en tête selon le tabloïde britannique.

À la recherche d’un buteur alors que Pierre-Emerick Aubameyang s’est engagé au Barça cet hiver et qu’Alexandre Lacazette sera libre au mois de juin, le coach des Gunners piste notamment le phénomène suédois Alexander Isak (Real Sociedad, 40 M€) et l’attaquant des Three Lions, Dominic Calvert-Lewin (Everton, 45 M€). Mikel Arteta a aussi un faible pour le Portugais Ruben Neves (Wolverhampton, 40 M€), qui pourrait venir renforcer l’entrejeu d’Arsenal. Affaire à suivre…