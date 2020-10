Après de nombreux jours de suspense, Pierre-Emerick Aubameyang a finalement prolongé l’aventure jusqu’en 2014 avec Arsenal. Mais le joueur français avoue avoir reçu de nombreuses offres, notamment de la part du FC Barcelone.

“Il y avait plusieurs offres, notamment du Barça, mais aussi d’autres clubs” confie-t-il dans une interview accordée au Canal Football Club. Mais deux raisons ont fait qu’il ait décidé de rester en Angleterre. “La première est le coach, Mikel Arteta, car nous avons eu beaucoup d’échanges pendant le confinement, nous étions à la maison et avons parlé plusieurs fois et il m’a convaincu, notamment par rapport au projet. Et bien sûr, la deuxième chose, la plus importante, c’est l’amour que je reçois des fans et des gens du club. Depuis que je suis arrivé ici, j’ai été traité comme l’un des enfants de la maison. Et comme je suis un enfant de la maison, je vais rester à la maison.”

Pour rappel, Aubameyang avait prolongé en expliquant qu’il souhaitait marquer l’histoire du club anglais.