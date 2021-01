Le milieu de terrain d’Arsenal est en négociation avec des clubs turcs et américains.

Absent de la feuille de match d’Arsenal depuis le 7 mars 2019, Mesut Özil va peut-être refouler les pelouses en 2021. D’après les récentes informations de la presse turque, l’ancien international allemand de 32 ans serait tout proche d’un accord avec le club de Fenerbahçe. L’ancien Madrilène, qui touche actuellement 20 millions d’euros par an pour rester au placard des Gunners, aurait trouvé un accord de principe avec le club stambouliote portant sur un contrat de trois ans et demi et un salaire de cinq millions d’euros par saison.

Mais le club stambouliote pourrait faire face à la concurrence d’une écurie de MLS. Selon le site britannique football.london, Özil serait en négociations « avancées » avec DC United. L’ancienne équipe de Wayne Rooney aurait décidé de miser sur le meneur de jeu allemand pour en faire le nouveau visage du club.