Expulsé ce dimanche lors du match nul face à Leeds (0-0) après avoir mis un coup de tête au défenseur Ezgjan Alioski, Nicolas Pépé s’est fortement fait critiquer par ses coéquipiers, son entraîneur, et de nombreux fans de football. Le joueur d’Arsenal a tenu à présenter ses excuses sur son compte Instagram…

« J’ai laissé tomber mon équipe à un moment crucial du match et il n’y a aucune excuse à mon comportement. Je suis profondément désolé et je voudrais m’excuser auprès des fans, de mes coéquipiers, de mon entraîneur et de tous les autres membres du club » a-t-il sincèrement écrit dans une publication Instagram.

En effet, son entraîneur Mikel Arteta, avait qualifié son geste « d’inacceptable » après la rencontre.