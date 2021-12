Sur le banc contre Everton, Pierre-Emerick Aubameyang n’était pas dans le groupe des Gunners qui s’est imposé (3-0) face à Southampton cet après-midi. Mikkel Arteta a justifié cette absence par une sanction disciplinaire.

Muet avec Arsenal depuis le 22 octobre, Aubameyang n’y arrive pas en ce moment. Le Gabonais n’a inscrit au total que quatre buts en Premier League cette saison. Aujourd’hui, l’attaquant de 32 ans a été écarté du groupe d’Arsenal pour la réception de Southampton. Une sanction qui n’a rien à voir avec son niveau sur le terrain mais qui est dû à une « violation disciplinaire » a indiqué Mikel Arteta.« On a été très clairs sur le fait qu’il y a certains principes non négociables dans l’équipe, que nous nous sommes fixés », a expliqué avant la rencontre le technicien espagnol sans pour autant dévoiler la durée de cette sanction. « Cela commence aujourd’hui mais ce n’est certainement pas une situation facile, qui plus est lorsqu’il s’agit du capitaine de notre club », a-t-il expliqué.