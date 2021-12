Arsenal a validé une nouvelle victoire ce samedi soir sur le score de 4 buts à 1 contre Leeds United dans le cadre de la 18e journée de la Premier League.

Les Gunners de Mikel Arteta ont marqué sur un doublé de Gabriel Martinelli (16e, 28e) et des buts de Bukayo Saka (42e) et Emile Smith Rowe (84e). Les locaux se sont contentés d’une réalisation de Raphinha (74e sur penalty). Le club londonien enregistre une troisième victoire d’affilée et conforte sa quatrième place avec 32 points, soit quatre longueurs d’avance sur West Ham United. En revanche, rien ne va plus pour les joueurs de Marcelo Bielsa. Battus pour la troisième journée consécutive, les Peacocks sont seizièmes avec 16 unités.