Attaquant des Gunners d’Arsenal depuis 2017, Alexandre Lacazette semble se diriger tout doucement vers la sortie.

Le buteur de 30 ans, ancien lyonnais joue de moins en moins sous les ordres de Mike Arteta et un départ ne semble pas du tout impossible durant la prochaine période des transferts. Libre de s’engager dans le club de son choix à partir de 2022, il n’a pas reçu de prolongation de contrat et ne devrait plus être gunner dans quelques mois.

Du coup, son club commence à prospecter et deux pistes seraient déjà sorties. D’après les informations du « Sun », les dirigeants pensent à Dominic Calvert-Lewin (24 ans Everton) ainsi que Ollie Watkins (25 ans) qui réalise de belles prestations avec Aston Villa depuis quelque temps. Les deux buteurs anglais, dont le contrat court jusqu’en 2025 avec leur club respectif, possèdent une valeur marchande élevée et ont la cote en Angleterre. Affaire à suivre…