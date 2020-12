Le directeur technique des Gunners, le Brésilien Edu, sort du silence pour la première fois et évoque la mauvaise passe d’Arsenal en Premier League. La stabilité du club et de l’effectif restent deux objectifs pour le boss du secteur sportif.

« Je pense que le club a besoin de stabilité en ce moment, nous avons affronté tellement de changements. Ce n’est pas juste Edu, Mikel, c’est juste de la stabilité. Aujourd’hui, c’est le moment d’essayer de redevenir un club stable, aussi bien en interne qu’en public. Nous en avons besoin. Depuis que nous sommes arrivés, il n’y a eu que des changements, des changements et des changements. Si on n’est pas patient avec Mikel, ce serait injuste pour lui vu l’année que l’on vient de traverser, à savoir trois mois sans football et des changements perpétuels », a-t-il déclaré dans le Daily Mail.

Avant d’ajouter : « Je vais vous dire pourquoi on ne parle pas (au sein du club) de quelqu’un de l’extérieur (de renforts). Nous sommes ici pour résoudre le problème. Nous avons l’équipe, les joueurs, le manager, le staff, bref, tout le monde pour changer cette situation. Pourquoi les gens s’attendent-ils à un magicien qui dirait : « boom ! Voilà Messi ! » ? Non. Ça ne dépendra que de nous. Bien sûr qu’on essaiera de faire des choses (durant le mercato), mais nous avons la responsabilité de changer cette situation. Ne vous attendez pas à voir quelqu’un de l’extérieur arriver et tout changer tel un magicien. Ça n’arrivera pas. »