Les Gunners auraient l’intention de recruter Vinicius Jr en prêt jusqu’à la fin de la saison.

Dans une situation catastrophique cette saison, Arsenal souhaiterait recruter l’attaquant brésilien du Real Madrid cet hiver pour relancer la machine à en croire les informations du Daily Star. Pas vraiment installé comme un cadre dans le onze de Zinedine Zidane, Vinicius Jr a tout de même disputé 18 rencontres cette saison, mais seulement 8 en tant que titulaire.

Les Gunners comptent bien se servir de cet argument pour proposer à la pépite de 20 ans de terminer la saison en Premier League. Arsenal espère maintenant convaincre le Real Madrid de laisser partir son joueur en prêt pendant les six prochains mois. La réponse de Zidane et de ses dirigeants devrait dépendre des arrivées et des départs du mois de janvier. Isco et Luka Jovic sont également annoncés sur le départ.