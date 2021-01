La pépite tunisienne devrait être annoncée à Arsenal dans les prochaines heures.

Alors que l’ancien Stéphanois, William Saliba, est parti en prêt du côté de l’OGC Nice cette semaine, les Gunners n’auront pas mis bien longtemps à lui trouver un remplaçant. Aperçu au centre d’entraînement d’Arsenal ces derniers jours, le jeune Omar Rekik (19 ans) devrait très prochainement signer en Premier League. Véritable révélation de Bundesliga avec le Hertha Berlin, le frère de l’ancien Marseillais, Karim Rekik, va intégrer dans un premier temps l’équipe U23 du club. D’après les informations de Sky Sport, il devrait même être prêté de nouveau à Berlin pour la fin de la saison.

Interrogé à son sujet ce jeudi en conférence de presse, Mikel Arteta n’a pas tourné autour du pot. « Nous l’annoncerons quand nous le pourrons, c’est un jeune talent et nous le suivons depuis un certain temps. Nous pensons qu’il a un très bel avenir, mais nous donnerons plus de détails bientôt. »