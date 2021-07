Longtemps pisté par les Gunners, Manuel Locatelli devrait finalement s’engager avec la Juventus Turin cet été.

Double buteur lors de son deuxième match de l’Euro face à la Suisse (3-0) Manuel Locatelli a attiré l’attention des plus grands clubs de la planète. Déjà suivi par un bon nombre d’entre eux après une excellente saison à Sassuolo, le milieu de terrain de 23 ans est carrément devenu la priorité de la Juventus Turin. Les négociations seraient très avancé entre les deux formations italiennes, mais le joueur intéresse également les Gunners d’Arsenal.

D’après les informations du célèbre journaliste Fabrizio Romano, le club londonien garde un œil sur l’Italien et serait prêt à débourser 40 millions d’euros pour s’attacher ses services cet été. Seul hic, Mikel Arteta souhaite uniquement recruter des joueurs « heureux et 100% convaincus par le projet du club ». Hors Manuel Locatelli semble donner sa préférence à la Juventus Turin et une nouvelle réunion devrait bientôt avoir lieu entre les représentants du joueur, la Juventus Turin et Sassuolo afin de conclure le deal. Affaire à suivre…