Qui dit mois de janvier dit hiver mais également mercato dans le monde du football. En Premier League, toutes les écuries se préparent à faire leurs emplettes pour consolider les effectifs. Du côté d’Arsenal, qui affiche un visage morose depuis le début de la saison, les recruteurs sont dans les starting-blocks pour tenter de trouver le joueur qui pourra décanter la situation. Julian Draxler, en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, pourrait bien avoir ce profil.

Débutée en 2017, la belle aventure de Julian Draxler dans la capitale a de fortes chances de s’arrêter dès cet hiver. En fin de contrat, l’Allemand n’est pas près de prolonger et il est carrément poussé vers la sortie par ses dirigeants. Prochaine mission : se tourner vers la suite et viser un nouveau club pour rebondir. Celui qui était cantonné au rôle de remplaçant de luxe au Paris Saint-Germain a besoin de retrouver du temps de jeu et de la confiance avec un Euro 2021 en ligne de mire. Et Londres pourrait bien être la destination idéale. En effet, selon les informations de France Football, le milieu de terrain est sur les tablettes d’Arsenal. Initialement les Gunners voulaient s’offrir Isco en provenance du Real Madrid mais ce dernier devrait, contre toute attente, rester en Liga.

En lot de consolation, le club londonien vise donc Draxler, estimé entre 20 et 24 millions d’euros. Une somme importante mais qui ne devrait pas faire peur aux Gunners, habitués aux gros transferts. Verdict dans les prochaines semaines !