Véritable phénomène du championnat autrichien, le jeune Patson Daka serait l’une des priorités de Manchester United et Arsenal pour le prochain mercato estival.

D’après les informations du média autrichien Salzburger Nachrichten, le jeune Patson Daka serait déjà dans le viseur des plus grandes écuries de Premier League. Auteur de 20 buts en 18 matchs de championnat avec le Red Bull Salzbourg cette saison, l’international zambien ne manquera pas d’offres cet été. Le journal Autrichien précise que Manchester United, Manchester City, Arsenal et Liverpool feraient partie de la longue liste des prétendants, mais que les Red Devils et les Gunners auraient une petite longueur d’avance sur leurs concurrents.

Surnommé le « nouveau Samuel Eto’o » en Autriche, Patson Daka est estimé à 20 millions d’euros mais son club en réclame au moins 25 millions d’euros. Pas de quoi effrayer les plus gros clubs du championnat anglais. Dans une interview accordée à BBC Sport en janvier dernier, le joueur expliquait déjà son envie de découvrir la Premier League. « Voir nos grands frères comme Aubameyang, Salah et Mané, c’est quelque chose qui me donne le rêve que je peux aussi y arriver. Je peux être comme eux. Ils sont mon inspiration, sachant qu’ils viennent aussi d’Afrique. Je pense que lorsque les gens font ce genre de comparaisons, c’est génial, en regardant le statut de Sadio Mane, le genre de football qu’il pratique et le genre de personne qu’il est. »