D’après la presse britannique, le transfert de Dusan Vlahovic pourrait coûter jusqu’à 179 millions d’euros à Arsenal.

Écarté de l’effectif des Gunners depuis déjà plusieurs semaines à cause de problèmes de comportement, Pierre-Emerick Aubameyang va enfin pouvoir retrouver du temps de jeu à la CAN avec le Gabon. Testé positif au Covid-19, il a manqué le match d’hier face aux Comores (1-0), mais devrait prendre part à la suite de la compétition. En attendant, Arsenal s’active pour lui trouver un remplaçant. Alors qu’Alexandre Lacazette arrive en fin de contrat, le club londonien aurait l’intention de frapper fort en recrutant l’un des attaquants les plus prisés d’Europe.

Leur cible n’est autre que Dusan Vlahovic, le meilleur buteur de Serie A cette saison, mais le tarif s’annonce astronomique. D’après les informations du Daily Mail, le Serbe pourrait coûter la coquette somme de 150 millions de livres, soit 179 millions d’euros, à Arsenal. Car à l’indemnité de transfert d’environ 70 millions d’euros, l’actuel 4e de Premier League devra ajouter 18 millions d’euros de prime à la signature, un salaire de plus de 22 millions d’euros bruts par saison et d’autres bonus avoisinant les 21,5 millions d’euros. Reste à savoir si Arsenal sera prêt à cracher autant d’argent cet hiver ou durant le prochain mercato estival.