Mikel Arteta revient sur le début de saison de son attaquant Pierre-Emerick Aubameyang et lui offre un petit conseil.

“Non, car il doit marquer un but à chaque match, du fait de son statut de grand joueur et de ce qu’il a fait dans le passé. Les gens attendent cela de lui à l’avenir. Nous sommes ici pour l’aider et nous le soutiendrons lorsque des moments difficiles se présenteront à lui. Il doit avoir plus de situations pour marquer. Il a besoin de faire davantage tourner le ballon autour de la surface, afin de faire ce qu’il est capable de faire.” A annoncé le technicien espagnol des Gunners lors d’une conférence de presse.