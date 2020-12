Ce soir à partir de 18 h 30, le Boxing Day nous réserve un superbe match dans un derby londonien entre Arsenal et Chelsea. Voici les compos probables.

Avant cette rencontre, la presse anglaise nous donne les dernières informations et les Gunners devrait jouer dans un système en 3-4-3 avec la titularisation de Nicolas Pépé mais un Alexandre Lacazette sur le banc de touche remplacé par le jeune Nketiah. Privé de Pierre-Emerick Aubameyang blessé, Mikel Arteta pourrait aligner David Luiz, Rob Olding et Kieran Tierney en charnière centrale.

Compo probable Arsenal : Leno / Holding – David Luiz – Tierney / Ceballos – Bellerin – Xhaka – Ceballos / Willian – Pepe – Nketiah.

En face, Frank Lampard devrait laisser Olivier Giroud sur le banc au profit de Tammy Abraham auteur d’un doublé lundi soir face à West Ham. Le technicien anglais pourrait miser sur un schéma de jeu en 4-3-3 et s’appuyer sur une solide défense made in Ligue 1 Thiago Silva – Kurt Zouma. Au milieu de terrain N’Golo Kanté semble se diriger vers une nouvelle titularisation, alors que Timo Werner et Mason Mount pourrait encadrer Abraham en attaque.

Compo probable Chelsea : Mendy / Emerson – Silva – Zouma – Azpilicueta / Jorginho – Kovacic – Kanté / Mount – Werner – Abraham.