Poussé à la porte d’Arsenal, Alexandre Lacazette pourrait quitter Londres contre « seulement » 17 millions d’euros.

Le club d’Arsenal a fait du recrutement d’un buteur sa priorité cet été et, selon la presse anglaise, l’élu ne serait autre que Tammy Abraham. Le jeune attaquant n’entre pas dans les plans de Thomas Tuchel à Chelsea, qui cherche à vendre au plus vite. Cependant, pas question de le brader, l’international anglais étant évalué à 45 millions d’euros. Par conséquent, pour couvrir une telle dépense, et en tenant compte du fait que Ben White arrivera de Brighton pour environ 55 millions d’euros, les Gunners doivent dégraisser.

Auteur d’une saison en demi-teinte, l’ancien Lyonnais Alexandre Lacazette semble destiné à faire ses valises. L’attaquant français, dont le salaire est très élevé, pourrait quitter l’Emirates Stadium contre environ 17 millions d’euros d’après les informations du Daily Mirror. Un montant bien plus abordable que les 50 millions d’euros déboursé pour lui par Arsenal en 2017.

Par le passé le nom d’Alexandre Lacazette a été associé à celui de l’Atlético de Madrid. Une piste qui pourrait bien être ravivée cet été dans la mesure où les Colchoneros ont laissé Moussa Dembélé repartir à l’Olympique Lyonnais après un prêt de six mois. Diego Simeone aura peut-être besoin d’un attaquant pour le remplacer. Affaire à suivre…