Le couperet au-dessus de la tête de Mikel Arteta pourrait bientôt s’abattre, alors que Massimiliano Allegri cherche un nouveau défi en Premier League.

Dans une récente interview accordée au Daily Mirror, Massimiliano Allegri a confié son envie d’entraîner un jour en Premier League. « En Italie, j’ai passé quatre ans à Milan. Cinq ans à la Juventus. Maintenant, je m’attends (à travailler à nouveau) en Italie, mais c’est difficile, ou en Angleterre. Le football anglais s’améliore maintenant parce qu’il y a beaucoup d’entraîneurs étrangers. L’Angleterre est maintenant plus sophistiquée et plus tactique, mais elle respecte aussi la tradition du football anglais. C’est un bon équilibre entre l’esprit du football anglais et la nouvelle qualité, la nouvelle approche tactique des entraîneurs modernes. J’aimerais faire l’expérience de la Premier League. » Sans club depuis son départ de la Juventus Turin en 2019, le technicien italien pourrait prendre la direction d’Arsenal, où la place de Mikel Arteta sur le banc ne tient plus qu’à un fil.

Actuellement 15e de Premier League, les Gunners n’ont remporté que 4 de leurs 13 matchs de championnat cette saison. En milieu de semaine, ils ont évité le pire en arrachant le point du match nul (1-1), à domicile face à Southampton.