À quelques heures d’un match de Carabao Cup face à Leicester City avec Arsenal, Mikel Arteta est revenu sur l’avenir de Williams Saliba.

Avant ce troisième tour, l’Espagnol a expliqué qu’il voulait prendre du temps avec le jeune défenseur français. “Je pense que William va très bien. Il s’adapte au pays et à notre club. Nous devons garder à l’esprit qu’il a connu une saison très difficile l’année dernière. Il va être très important pour notre avenir et les choses prennent parfois du temps. Et nous devons respecter cela.” Déclare-t-il en conférence de presse.