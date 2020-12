Mikel Arteta a peut-être trouvé le joueur qu’il lui manque dans son effectif : le milieu de terrain danois, Christian Eriksen.

Encore battu hier sur sa pelouse par Burnley (1-0), Arsenal va très rapidement devoir sortir la tête de l’eau s’ils ne veulent pas faire une croix définitive sur toute compétition européenne l’an prochain. Actuellement 15e de Premier League, les Gunners comptent déjà 9 points de retard sur le 5e, Chelsea et 12 sur le duo de tête, Tottenham et Liverpool. À en croire la presse britannique, Mikel Arteta aurait bien l’intention de se renforcer cet hiver pour sauver le club et accessoirement sa tête.

L’une des cibles prioritaires de l’Espagnol serait le milieu offensif de l’Inter Milan, Christian Eriksen. L’ancienne star de Tottenham aurait été proposée à Arsenal dans le cadre d’un accord d’échange en janvier prochain, selon le Daily Mirror. Relégué sur le banc de touche par Antonio Conte cette saison, le Danois ne serait pas contre un retour en Angleterre, où il a tant excellé. Reste à savoir contre qui Arsenal parviendra à l’échanger et si sont arrivée aura le même impact que celle de Bruno Fernandes à Manchester United l’hiver dernier.