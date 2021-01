Malgré le traitement qu’il lui a fait subir cet été, l’entraîneur espagnol espère retrouver un William Saliba étincelant en Premier League la saison prochaine.

Mis au placard par Mikel Arteta depuis son retour de prêt de l’AS Saint-Etienne, William Saliba a finalement décidé de repartir en Ligue 1 cet hiver. Le défenseur central de 20 ans a rejoint l’OGC Nice en prêt, avec lesquels il a déjà disputé sa première rencontre hier soir sur la pelouse de Brest. Un retour à la compétition difficile pour Saliba, qui a écopé d’un carton jaune et n’a pas réussi à empêcher son équipe de s’incliner 2 à 0. Mais Mikel Arteta, toujours très attentif aux prestations de son joueur, a vu quelques signaux positifs pour son avenir en Premier League dans les prochaines années.

« Nous avons signé un grand talent avec lequel nous avons eu quelques problèmes parce qu’il n’a pas assez joué au football au cours des 18 derniers mois et à cet âge, et dans la phase de développement où il se trouve, c’est crucial », a déclaré le manager des Gunners. « J’ai toujours été très conscient quand il est revenu, quand il n’a pas fait le pas qu’il devait faire avant de nous rejoindre, que commencer une relation avec un nouveau manager, un nouveau club, de nouveaux coéquipiers où il n’a pas de temps de jeu est vraiment difficile et je pense que c’est dommageable pour l’avenir. Je veux protéger le joueur que nous avons signé et l’avenir que nous avons à ses côtés. La meilleure façon de le faire est de lui donner quelques minutes de jeu. Il a été très bon, il a eu quelques mois difficiles pour faire face à cette situation mais je vois le développement qu’il a fait, la progression qu’il a montré au fil des mois et maintenant il est prêt à affronter la concurrence. »