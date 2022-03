En fin de contrat avec les Gunners, Alexandre Lacazette aurait été proposé à la Juventus Turin et à l’Inter Milan. Deux échecs, les écuries italiennes n’en font pas leur priorité, une porte s’ouvre pour l’Olympique Lyonnais.

L’aventure londonienne arrive proche de son terme pour Alexandre Lacazette. A 30 ans et après 5 années passées chez les Gunners, l’international français doit se trouver un nouveau point de chute malgré des performances encourageantes. Auteur d’une saison correcte avec 5 buts et 6 passes décisives en 25 rencontres jouées, l’ancien lyonnais reste un joueur de grand talent et son nom résonne sur plusieurs continent. En fin de contrat, il pourrait être une belle opportunité à moindre coût.

Selon les informations dévoilées par Nicolo Schira, journaliste pour la Gazzetta dello Sport, Alexandre Lacazette aurait été proposé à la Juventus Turin ainsi qu’à l’Inter Milan. Une proposition analysée mais loin d’être la priorité des deux écuries italiennes alors que la Vieille Dame vient de sortir le chéquier pour Dusan Vlahovic et que les Nerazzurri peuvent encore compter sur un Lautaro Martinez bouillant. Une excellente nouvelle pour l’Olympique Lyonnais qui rêve de pouvoir récupérer son ancien chouchou. Les Gones s’avancent comme une des pistes les plus crédibles à ce jour.