Alors que Mudryk semble trop cher au goût d’Arsenal, la piste Chukwueze pourrait être activée en janvier.

Actuellement leader de Premier League, Arsenal espère s’appuyer sur le mercato hivernal pour consolider son avance sur Manchester City. D’après les informations de la presse britannique, les Gunners ont fait du recrutement d’un ailier leur priorité absolue. Mikel Arteta apprécie tout particulièrement le profil du jeune Mykhaylo Mudryk (21 ans), mais les exigences financières du Shakhtar Donetsk – plus de 70 millions d’euros selon Fabrizio Romano – posent problème.

Avant de revenir à la charge en fin de saison, Arsenal pourrait donc se tourner vers une piste plus abordable en janvier. Ainsi, le club londonien suivrait avec attention la situation de Samuel Chukwueze (23 ans). Le Nigérian, pisté par d’autres écuries de Premier League pour sa vitesse et sa technique, est toujours sous contrat avec Villarreal jusqu’en juin 2024. Mais pour le déloger du sous-marin jaune, Arsenal devra compter à peine plus que sa valeur marchande : 20 millions d’euros.