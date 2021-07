Pour pallier le départ du Norvégien, Arsenal pourrait mettre le paquet sur James Maddison.

Toujours à la recherche d’un milieu offensif pour pallier le départ de Martin Odegaard, dont le Real Madrid n’a pas l’intention de se séparer, Arsenal aurait ciblé plusieurs profils. Les Gunners restent notamment attentifs à la situation du jeune Houssem Aouar (23 ans), qui devrait quitter l’Olympique Lyonnais cet été. Plusieurs écuries de Premier League sont sur le coup, dont Liverpool et Tottenham. La piste Jack Grealish (25 ans) a également été évoquée de l’autre côté de la Manche, mais la concurrence de Manchester City et les 120 millions d’euros réclamés par Aston Villa semblent enterrer les chances d’Arsenal.

Troisième option et peut-être la plus alléchante pour Mikel Arteta : James Maddison. Sous contrat avec les Foxes de Leicester jusqu’en 2024, le milieu offensif de 24 ans est le joueur vedette dont Arsenal a besoin. Évalué à un peu plus de 55 millions d’euros, il reste bien plus cher qu’Aouar, mais les Gunners semblent seuls sur le coup. D’après les informations de Sky Sports, le club londonien préparerait déjà une offre impliquant soit Reiss Nelson, soit Maitland-Niles, afin de faire baisser le coup de l’opération. Affaire à suivre…