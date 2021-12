En manque de temps de jeu à Manchester United, Mason Greenwood pourrait se relancer à Arsenal pour pallier le départ d’Aubameyang.

Déchu du brassard de capitaine et écarté de l’équipe première pour des raisons disciplinaires, Pierre-Emerick Aubameyang va devoir prendre son mal en patience. D’après les informations du Daily Mail, Mikel Arteta aurait pris la décision de se passer des services du Gabonais jusqu’à la Coupe d’Afrique des Nations, qui débute le 9 janvier prochain. De quoi donner un peu plus de poids au rumeurs qui annoncent l’ancien Stéphanois sur le départ. D’autant que le coach des Gunners aurait déjà une petite idée en tête pour le remplacer à en croire El Nacional.

Ce vendredi, le média espagnol annonce en effet que le club d’Arsenal fait partie des prétendants pour un certain Mason Greenwood. Barré par la concurrence de Cristiano Ronaldo, Marcus Rashford ou encore Jadon Sancho à Manchester United, le petit prodige de 20 ans pourrait terminer la saison en prêt. Reste à savoir si les Red Devils accepteront de céder leur pépite à un concurrent direct en championnat, alors que la Juventus Turin et le FC Barcelone seraient également intéressés. Réputé pour ses qualités de finisseur, Mason Greenwood serait un atout de taille dans l’effectif d’Arsenal, alors qu’Aubameyang, Lacazette et Nketiah sont tous les trois annoncés sur le départ.