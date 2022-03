La descente de Mauro Icardi ne cesse de s’accentuer. Cet hiver, l’attaquant argentin aurait même été proposé à un club anglais, qui malgré le besoin, l’a refusé…

Avec le départ d’Aubameyang, Arsenal était pourtant à la recherche d’un attaquant. Et, en échec sur le dossier Isak et Vlahovic, les Gunners auraient pu se laisser tenter par Icardi… mais non.

En effet, d’après les informations de The Athletic, l’agent du joueur l’a proposé aux Gunners qui ont gentiment refusé. Si même Arsenal n’en veut pas…

🔴🔵 Le PSG veut se débarrasser de quelques joueurs pour ce mercato d’hiver : ❄️



🇪🇸 Sergio Rico

🇩🇪 Thilo Kehrer

🇫🇷 Abdou Diallo

🇦🇷 Mauro Icardi

🇧🇷 Rafinha

🇫🇷 Layvin Kurzawa

🇦🇷 Leandro Paredes@sebnonda @Santi_J_FM pic.twitter.com/06w7qtPdmz — Media Parisien (@MediaParisien) December 3, 2021

