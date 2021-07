Ce jeudi soir, l’Olympique de Marseille a annoncé la venue de William Saliba en prêt sans option d’achat pour la saison prochaine.

Par la voix de son directeur technique Edu, interrogé par les médias officiels, le club londonien a expliqué les raisons de l’arrivée du natif de Bondy dans les Bouches-du-Rhône : « Avec William, nous avons décidé qu’il était bon pour son développement de disputer une autre saison en prêt. William nous a rejoint à l’âge de 18 ans, et il n’a que 20 ans, donc il continue de se développer tout le temps. William est un joueur avec de fortes capacités naturelles et la saison prochaine peut être bénéfique pour lui à Marseille, un bon club. Jouer une autre saison en Ligue 1 sera très important pour son développement. Nous resterons bien sûr en contacts étroits avec William au cours de la saison et on lui souhaite tout le meilleur en France avec Marseille. »