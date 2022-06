Le FC Barcelone féminin a officialisé ce dimanche l’arrivée de l’attaquante Geyse Ferreira.

La Brésilienne, passée par le Benfica entre 2018 et 2019 et plus récemment avec le Madrid CFF, s’est engagée pour deux saisons avec le FC Barcelone.

Pour rappel, Geyse Ferreira a été la meilleure buteuse la saison dernière du championnat espagnol féminin.