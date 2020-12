Alejandro Sabella est décédé ce mardi à l’âge de 66 ans. L’ancien sélectionneur de l’Argentine a reçu l’hommage de son ancien capitaine Lionel Messi. Les deux hommes avait emmené le peuple argentin en finale de la Coupe du Monde 2014.

« C’était un plaisir de partager tant de choses avec toi. Alejandro était une personne formidable, en plus d’être un professionnel impressionnant qui m’a marqué dans ma carrière et j’ai beaucoup appris de lui. Nous avons vécu ensemble certains de mes meilleurs souvenirs de football pendant les qualifications pour la Coupe du monde et aussi à la Coupe du monde. Mes condoléances à toute sa famille et à ses amis », a indiqué la star du FC Barcelone sur son compte Instagram. Un très beau message.