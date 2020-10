Absent de la liste du sélectionneur de l’équipe d’Argentine Lionel Scaloni depuis plus d’un an, Angel Di Maria (32 ans) ne comprend pas cette décision.

“Beaucoup disent que je suis déjà âgé, mais j’ai 32 ans et je continue à courir de la même manière, à chaque match je montre que je ne suis pas âgé et je peux être au niveau de Neymar et Mbappé. Si je fais tout ce que je fais en club en essayant d’être dans le onze pour pouvoir disputer une Coupe du Monde et une Copa America, c’est difficile de comprendre pourquoi je ne suis pas appelé. Ils ne m’ont jamais expliqué pourquoi ils ne m’appelaient pas. Si je ne suis pas appelé, c’est parce qu’ils ne veulent pas m’appeler. Parfois, vous supportez les critiques, encore et encore… Mais à un moment, vous explosez et répondez. Je suis resté silencieux pendant un long moment. Je ne trouve pas d’explication, je n’ai pas de mots”, a indiqué Di Maria sur Radio Continental.